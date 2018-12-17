شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع إعلان نوايا بين الكويت ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، أمس، التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين الكويت ألمانيا بشأن تطوير الشراكة في المجال الإنساني.

وقال الشيخ صباح الخالد، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت إن إعلان نوايا يقضي ببحث آليات التمويل للعمل الإنساني.

وأضاف أن الإعلان يبحث أيضا وسائل جعل المساعدات الإنسانية الدولية أكثر فعالية وكفاءة وسبل حماية بيئة العمل الإنساني.

وأشار الوزير الكويتي إلى ما تحتله الاستثمارات الكويتية من موقع بارز في قائمة المستثمرين في ألمانيا إذ بلغت استثمارات الكويت في القطاعين الحكومي والخاص ما قيمة 35 مليار دولار أمريكي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن البلدين يسعيان من خلال الإعلان النوايا الموقع وعضويتيهما غير الدائمة مجلس الأمن للتعاون والعمل معا من أجل منع حدوث النزاعات أو التوصل إلى تسوية لمثل هذه النزاعات.

وأضاف أن لدى البلدين مشاريع مشتركة مستقبلا وتقديم المساعدة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية في دول المنطقة منها سوريا والعراق واليمن, مشددًا على أن الكويت تؤدي دورًا إنسانيًا مسؤولا في معالجة الأزمة السورية.