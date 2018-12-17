انت الان تتابع ميدو يتحدث عن تجربة الوحدة السعودي: عواد لن يرحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤١ ص
تحدث أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن تجربته التدريبية الأولى مع النادي الأبيض، في فترة رئاسة الدكتور كمال درويش، مؤكدًا أن الأخير أصر على وجود الثنائي عبد الرحيم محمد وأحمد عبد الحليم في الجهاز الفني من أجل مساندته. وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «لن أنسى لعبد الرحيم محمد موافقته على أن يكون مساعدًا لي في الجهاز الفني رغم أنه كان مدربي عندما كان عمري 13 عامًا».
وكشف، أنه لم يتمالك أعصابه بعض تعرضه لأول خسارة كمدرب للزمالك، معلقًا: «أثناء عودتي بعد المباراة بكيت ولم أتحمل ما حدث، وتحدث معي كمال درويش وأكد مساندته لي هو ومجلس الإدارة». وعن تجربة الوحدة السعودي، أشار ميدو إلى أنه فريق جيد ويقدم موسم متميز، ولكن التوفيق غائبًا عنه، موضحًا أنه لولا
وكشف، أنه لم يتمالك أعصابه بعض تعرضه لأول خسارة كمدرب للزمالك، معلقًا: «أثناء عودتي بعد المباراة بكيت ولم أتحمل ما حدث، وتحدث معي كمال درويش وأكد مساندته لي هو ومجلس الإدارة».
وعن تجربة الوحدة السعودي، أشار ميدو إلى أنه فريق جيد ويقدم موسم متميز، ولكن التوفيق غائبًا عنه، موضحًا أنه لولا سوء الحظ لاختلف ترتيبه، وأنه وافق على قبول المهمة بعد حديثه مع رئيس النادي.
وشدد: «لن استمر كمدير فني، سأتولى المسؤولية الفنية حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد، من الممكن أن تكون هذه المدة يوم أو أسبوع أو شهر، لا أعلم».
وفيما يخص موقف محمد عواد، حارس مرمى الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة، أكد أنه لا توجد أي نية للتفريط في اللاعب، وستكون هناك مفاوضات مع الإسماعيلي لضمه بشكل نهائي، والمباريات المقبلة سيظهر فيها الحارس الدولي بشكل أفضل مع الوحدة.
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