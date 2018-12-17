انت الان تتابع كلوب: أجبرنا مانشستر على الدفاع واللقب ما زال بعيدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٧ ص

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن فوز فريقه على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن اللقاء كان صعبًا بسبب الشكل المنظم الذي ظهر به لاعبي الشياطين، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو. ليفربول حقق فوزًا كبير أمام ضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أنفيلد» ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، إن لاعبي مانشستر قاتلوا لمنع ليفربول من الوصول لشباك دي خيا، مضيفًا أنه لا يعتبر الوقت الذي دفع فيه بشاكيري متأخرًا، خاصة في ظل الروح التي أظهرها لاعبي الريدز في الشوط الثاني. وأشار، إلى أن ليفربول أجبر مانشستر على اللعب بهذا الشكل الدفاعي