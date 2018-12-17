انت الان تتابع ميسي يواصل السِحر والإبداع ويسجل هدفه الـ50 في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥١ م
واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، إبداعه، بعد أن تمكن من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" خلال مباراة فريقه أمام ليفانتي التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني. وكان البرغوث الأرجنتيني قد صنع الهدف الأول بطريقة رائعة للمهاجم الأوروجوياني الدولي لويس سواريز في الدقيقة 35، ثم تكفل بنفسه بإحراز الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 43 بعد انطلاقة رائعة والثالث والرابع، مسجلًا هاتريك .
وحقق ميسي رقمًا قياسيًا بعد مساهمته بأربعة أهداف، باعتباره اللاعب الأول الذي يساهم بأكثر من 20 هدفًا حتى الآن في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وسجل النجم الأرجنتيني 14 هدفًا وصنع تسعة أهداف لزملائه ، ليكون قد ساهم بـ 23 هدفًا، وأصبح نجم برشلونة أول لاعب من لاعبي دوريات أوروبا الخمس الكبرى يصل للهدف
وحقق ميسي رقمًا قياسيًا بعد مساهمته بأربعة أهداف، باعتباره اللاعب الأول الذي يساهم بأكثر من 20 هدفًا حتى الآن في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وسجل النجم الأرجنتيني 14 هدفًا وصنع تسعة أهداف لزملائه ، ليكون قد ساهم بـ 23 هدفًا، وأصبح نجم برشلونة أول لاعب من لاعبي دوريات أوروبا الخمس الكبرى يصل للهدف رقم 50 له في 2018.
ويحتل حامل اللقب برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة جمعها العملاق الكتالوني من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مواجهتين، بينما يحتل ليفانتي المركز السابع برصيد 22 نقطة جمعها من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات آخرى.
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