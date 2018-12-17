شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية حول المفاهيم السياسية فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بالشرقية، بتنظيم ندوة تثقيفية حول المفاهيم السياسية بمدينة العاشر من رمضان. وشارك فى الندوة التثقيفية بعض الخبراء الاستراتيجيين والإخصائيين فى العلوم السياسية. كما اضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بإقامة عدة منافذ متنقلة لبيع الأسماك والخضروات بأسعار مخفضة. وتم إقامة المنافذ المتنقلة أمام نادى المعلمين بمدينة رشيد وشارع الجمهورية بالدلنجات فى إطار فع الأعباء المعيشية عن المواطنين. اضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بإقامة عدة منافذ متنقلة لبيع الأسماك والخضروات بأسعار مخفضة. وتم إقامة المنافذ المتنقلة أمام نادى المعلمين بمدينة رشيد وشارع الجمهورية بالدلنجات فى إطار فع الأعباء المعيشية عن المواطنين.

شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية حول المفاهيم السياسية فى الشرقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .