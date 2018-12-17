شكرا لقرائتكم خبر عن رياض عبد الستار: زيارة السيسى للنمسا تدل على ثقل مصر إفريقيا وعالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أهمية الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فيينا بالنمسا للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"الخليج 365" ، إن هذه المشاركة تدل على ثقل مصر إفريقيا وأوروبيا وعالميا في حجم قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشخصيته القوية التى دعت العالم لاحترامه وتقديره.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أن هذه الزيارة سيكون لها أثار إيجابية كثيرة ومكاسب في التبادل التجاري والاتفاقيات التي تدفع الاقتصاد للأمام.

وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى.