شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسرة الراحل إبراهيم سعدة تستقبل عزاءه بمسجد عمر مكرم بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل أسرة الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير دار أخبار اليوم الأسبق، عزاء الراحل مساء اليوم الإثنين بمسجد عمر مكرم الكائن بميدان التحرير.

وكان الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية مساء الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من دار الأخبار وأقيمت الصلاة على الجثمان بمسجد عمر مكرم، وانتقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.

وشارك فى أداء صلاة الجنازة عدد كبير من كبار الكتاب والصحفيين والفنانين ومن بينهم الكاتب الصحفى ياسر رزق وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وجلال دويدار وسمير رجب، بالإضافة إلى حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق والفنانة يسرا والفنان خالد سليم.