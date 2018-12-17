وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعمالة المصرية السابقة في العراق

أيمن سيد

قال وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، إن اللجنة العراقية التي تصرف معاشات لمن عملوا في العراق تعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا بوزارة القوى العاملة.

وطالب "سعفان"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، المواطنين بتقديم الأوراق التي تثبت مدة الخدمة بالعراق؛ من أجل التفريق بينهم ومن عمل مدة أقل من المدد القانونية لاستحقاق المعاش.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه لا يوجد حصر لأعداد المستحقين للمعاشات فى القطاع الحكومى أو الخاص فى العراق، مشيرًا إلى أن قاعدة البيانات الوحيدة المتوفرة لدى...