أهم التصريحات في 24 ساعة: إضعاف سوريا هو إضعاف للأمة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 قال الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارة مفاجئة لسوريا إن الأخيرة دولة مواجهة وإضعافها إضعاف للقضايا العربية، فيما طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بضرورة أن تقدم الولايات المتحدة خطوات ملموسة من أجل تسليم الداعية فتح الله جولن، وقال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاء الرئيس بالمحقق روبرت مولر لن يتم إلا على جثته كمحام لترامب.

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