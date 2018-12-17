حول العالم في 24 ساعة: البشير يلتقي الأسد في أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ 2011

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365: شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها استقبال الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، نظيره السوداني عمر البشير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، في زيارة لأول زعيم عربي إلى سوريا منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.

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