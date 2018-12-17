100 ألف دولار لمن يستغني عن هاتفه الذكي لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري: عرضت شركة "فايتمين ووتر" الأمريكية مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار، لمن يستطيع الاستغناء عن هاتفه الذكي لمدة عام كامل. ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تنص الشروط على عدم استخدام الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، والاكتفاء باستخدام جهاز خلوي يعود لعام 1996. ويتاح للمشتركين استخدام أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة. كما على المتسابق نشرت تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عما سيفعل خلال العام، بعيدًا عن هاتفه الذكي.​

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