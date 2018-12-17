لمستخدمي آيفون| 8 حيل سرية قد لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تمتلك هواتف "آيفون" مجموعة من الحيل والأسرار لا يعرفها الكثير، كما أنها تمتلك العديد من المميزات التي قد لا تكون موجودة في أجهزة أخرى.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نشرت صحيفة "usatoday" مجموعة من هذه الحيل، على النحو الآتي.

1- حفظ ما تبقى في البطارية

إذا قمت بنسيان شاحنك، ولم يتبق في البطارية سوى القليل، فإن وضع الطاقة المنخفض يتيح لك حفظ ماتبقى من بطاريتك. انتقل إلى مركز التحكم في هاتفك واضغط على رمز "low battery" لتشغيله أو إيقافه.

2- تخزين الصور

تكمن مشكلة وجود ألبومات صورك على "آي كلاود" في أن الآخرين قد يستطيعون الوصول إلى صورك الخاصة، لذا إذا كانت لديك مجموعة من الصور في تطبيق صورك تريد إخفاءها عن أعين المتطفلين، فيمكنك ذلك بالانتقال إلى تطبيق الصور في جهازك الخاص، واختر الصور التي لا تريد السماح للآخرين بالاطلاع عليها، واضغط على رمز "المشاركة أو "share" لمستخدمي اللغة الإنجليزية، ثم اختر "إخفاء".

3- معرفة من يتصل بك من دون النظر إلى الهاتف

إذا كنت تريد معرفة من يتصل بك دون الحاجة إلى النظر إلى هاتفك، فإن هذه الخدعة المفيدة ستساعد في تسهيل الأمور.

انتقل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وحدد الشخص الذي ترغب في تغيير نغمة الرنين أو خيار الإعلام له، واختر "تحرير أو edit"، من هناك، انتقل إلى "نغمة الرنين" واضغط على "افتراضي" أو"Default"، ثم اختر النغمة التي تريد تخصيصها للشخص المحدد، حتى تعرف من يتصل بك دون الحاجة إلى النظر إلى شاشتك.

4- صور المستندات الهامة مع تطبيق "Notes"

انتقل إلى تطبيق "Notes" وافتحه، اضغط فوق علامة "PLUS" الموجودة في أسفل الشاشة، واختر خيار "فحص المستندات" أو "Scan Documents"، يمكنك استخدام كاميرا الهاتف لالتقاط صورة لمستندك وإضافته إلى دفتر الملاحظات.

5- عدم الإزعاج عند القيادة

إذا تلقيت الكثير من الرسائل أو المكالمات أثناء القيادة، ففكر في استخدام ميزة "عدم الإزعاج أثناء القيادة"، ما عليك سوى تشغيلها يدويًا عبر مركز التحكم، وسيتم تبديل هاتفك تلقائيًا إلى هذا الوضع عندما يستشعر أنك في سيارة تسير بسرعة معينة.

وسيتم كتم جميع المكالمات والنصوص والإشعارات والأصوات الأخرى، مع خيار إرسال رسالة إلى المتصلين.

6- الرد على الرسائل من دون فتح شاشة الجهاز

يمكنك رؤية الرسائل النصية القصيرة، عن طريق سحب إصبعك على الرسالة إلى يسار الشاشة فيظهر في اليمين كلمة "رد أو Answer">

وبالضغط عليها يفتح شريط صغير أعلى شاشة الآيفون، وبمجرد كتابة شيء تجد في يمين الشريط كلمة "إرسال"، بعد انتهائك من الكتابة اضغط على "إرسال" ليتم الرد على الرسالة.

7- الرد تلقائيًا على المكالمات

وينطبق ذلك بشكل خاص على الأشخاص الذين يختارون سماعات الأذن أو "AirPods" لإجراء المكالمات وتلقيها.

يمكنك ضبط جهازك للرد على المكالمات نيابة عنك، انتقل إلى إمكانية الوصول ثم اتصل بتوجيه الصوت للعثور على خيار "الرد التلقائي على المكالمات"، مما يتيح لك الرد على المكالمات الهاتفية تلقائيًا بعد فترة معينة من الوقت.

8- مشاركة شيئ موجود على شاشتك

هل تريد مشاركة شيء رائع مع صديق على هاتفك، مثل اللعب من تطبيق أو شيئ من هذا القبيل؟

يمكنك القيام بذلك على "آيفون" دون الحاجة إلى استخدام برنامج خارجي، وذلك بفضل أحدث إصدار من "iOS".

- انتقل إلى الإعدادات

- اضغط على "Control Center"، ثم "Customize Controls"

- انتقل إلى "مركز التحكم" واضغط فوق رمز سجل الشاشة، سوف يتحول إلى اللون الأحمر، ويمكنك الخروج من القائمة للقيام بكل ما تريد.

- يمكنك أيضًا تسجيل الصوت إذا كنت ترغب في ذلك.

- لإيقاف الفيديو، يمكنك الضغط على البانر الأزرق الموجود أعلى الشاشة أو الرمز الموجود في "مركز التحكم".​