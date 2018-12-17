رئيس وزراء اليمن: ضرورة إدارة الأموال التى قدمتها السعودية والإمارات بحكمة

كد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك, ضرورة إدارة الأموال التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بحكمة لتحقيق الهدف منها، مبينًا أن التحدي الرئيسي لدى الحكومة يتمثل في القدرة على الاستمرار في دفع المرتبات وهذا ما تحاول الحكومة اليمنية العمل عليه من خلال توجيه الدعم المالي لهذا الجانب لما يشكله من أولوية.
وقال دولته في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "إن اليمن حصلت على تمويل كبير من المملكة العربية السعودية ومن دولة الامارات آخرها مبادرة إمداد بحدود 500 مليون دولار، مشددًا على ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية
وأضاف : "نحن نتكلم عن بنية تحتية متهالكة من الطرق، والإشكالية مع ضعف الدولة والحرب والنزاع هناك ضعف في عملية الصيانة بشكل كبير، نحتاج إلى مشاريع متعددة فيما يتعلق بصيانة الطرق، هذه كانت بداية، ونحتاج إلى مشاريع متعددة وستلاحظون الفرق لدى المواطنين، فهذه الطرق كانت مهملة لسنوات ومع زيادة الحركة على طرق النقل كان لدينا طريق (تعز - عدن)، وطرق أخرى ونتيجة الاشتباكات وقطع الطرق لم يعد أمامنا إلا طريق واحد تستخدمه الناقلات والشاحنات وسط تدهور حالته وكان ذلك يؤثر على إيصال المساعدات والمواد الإغاثية إلى المناطق الرئيسية في اليمن ".
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