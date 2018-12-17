كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ 66 رهينة من أيدي عصابات الإتجار بالبشر بوادي هور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب مصادر باج نيوز، فإن قوة من جهاز الأمن وهيئة الاستخبارات والأمن، تمكنت من تحرير (66) رهينة بمنطقة وادي هور بشمال دارفور، من بينهم (7) أطفال و(8) نساء من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلي ليبيا خلال شهر أبريل الماضي، وفُتح كذلك في مواجتهم بلاغ بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة ٢٠١٤".
وأكد المصادر، التحفظ على الضحايا والمتهمين وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة (٢٠١٤م).
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