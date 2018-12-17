كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية: "بنادقنا لم ولن ترفع في وجوه المواطنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، رسالة للشعب الليبي قائلة: "إن بنادقنا لن ولم ترفع في وجوه الليبيين ولم توجه لأي مدينة أو قبيلة ليبية بل هي للدفاع عنهم وعن كرامتهم وأمنهم".

وأكدت القيادة، أن ما تم تداوله في وسائل الاعلام من مقاطع فيديو لأشخاص يهددون إحدى المدن الليبية منافي تمامًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، والذي أصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع وإحالتهم للتحقيق.

وأوضحت أنه تم القبض على كل من ظهر في الفيديو، مشددة أنها ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إداريًا وقانونيًا، وبذلك تبرهن على اصطفافها مع الوطن والمواطن ولن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية وتحث على احترام حقوق الإنسان.

يأتي ذلك على خلفية متابعة وحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والاجرامية التي تهدد الأمن الوطني.