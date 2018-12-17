كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة شمال دارفور تلقي القبض على 3 متهمين بقتل مزارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقتل المزارع الثلاثاء الماضي بعيار ناري أطلقه عليه مسلحون عندما كان يقوم بعمله الروتيني في المزرعة برفقة ابنه الصغير في حصاد محصول الذرة بمزرعته بالقرب من القرية.
وبحسب أحد أقرباء القتيل، فإن قوة نظامية مسنودة بفزع من أهالي القرية، تتبع أثر المتهمين حيث تم القبض على ثلاثة وتم استرداد 6 أبقار.
وأضاف، أن الشرطة وضعت المتهمين تحت الحراسة المشددة في قسم شرطة قرية سرفاية التابعة لريفي الفاشر توطئة لترحيلهم إلى عاصمة الولاية مدينة الفاشر.
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