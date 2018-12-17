كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة شمال دارفور تلقي القبض على 3 متهمين بقتل مزارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوة أمنية مسنودة بفرع أهلي، في إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في حادثة مقتل مزارع داخل مزرعته بالقرب من قرية أم منقور شمالي دارفور الأسبوع الماضي.

وقتل المزارع الثلاثاء الماضي بعيار ناري أطلقه عليه مسلحون عندما كان يقوم بعمله الروتيني في المزرعة برفقة ابنه الصغير في حصاد محصول الذرة بمزرعته بالقرب من القرية.

وبحسب أحد أقرباء القتيل، فإن قوة نظامية مسنودة بفزع من أهالي القرية، تتبع أثر المتهمين حيث تم القبض على ثلاثة وتم استرداد 6 أبقار.

وأضاف، أن الشرطة وضعت المتهمين تحت الحراسة المشددة في قسم شرطة قرية سرفاية التابعة لريفي الفاشر توطئة لترحيلهم إلى عاصمة الولاية مدينة الفاشر.