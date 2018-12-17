كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان يحتل المرتبة الـ5 في قائمة الـ50 دولة الأكثر اضطهادًا للمسيحيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء السودان في مرتبة متأخرة وسط ترتيب الدول الأكثر اضطهادًا للمسييحين حول العالم، والتي يعتبر العيش فيها الأكثر خطورة على حياة المسيحيين، بحسب اوبن دووز.

جاء ذلك ضمن قائمة “المراقبة العالمية” التي تشمل الدول الـ50 الأكثر تهديدًا للمسيحيين في العالم، حيث إحتل “السودان” المرتبة الخامسة في القمع والإضطهاد، والتعرض للخطر اليومي والعنف والقمع الجسدي للمسيحيين.

وذكرت القائمة التي تعدها منظمة “أوبن دوورز” المدنية غير الهادفة للربح، أن السودان يعاني من الإضطهاد الشديد للمسيحيين، الذي ينبع أساسًا من الحكومة والإسلام الراديكالي في ظل الحكم الشمولي للرئيس السوداني عمر البشير وحزبه، بالإضافة إلى غياب سيادة القانون في البلاد.

وأفاد التقرير بأن قوانين الصحافة والإعلام شديدة التقييد، بينما تم تقليص حرية التعبير بشكل كبير، حيث تسعى الحكومة للحفاظ على سياسة “الدين الواحد” و“الثقافة الواحدة” و“اللغة الواحدة”، وبما أن الإسلام متجذر بعمق في المجتمع السوداني، فقد اختار العديد من المسيحيين الانتقال إلى جنوب السودان منذ إعلان استقلاله في عام 2011.

وحول أوضاع المسييحيين في السودان، تقول “أوبن دوورز” بأن هذا الوقت هو الأصعب بالنسبة للمسيحيين في السودان، فقد فقد الكثير منهم الكنائس التي تجمعهم لسنوات، كما يمارس الأمن سلطاته بانتظام باعتقال وترهيب القادة المسيحيين، حيث طالب في مناسبة واحدة على الأقل بتسليم القيادة إلى لجنة محددة ومدعومة من الحكومة.

ونبه التقرير على وجوب الحذر الشديد عند التفاعل مع المسلمين السودانيين، حيث يمكن تفسير أي ذكر لدينهم بأنه “فعل يشجع على الارتداد عن الإسلام”، كما يتم القاء القبض على بعض المسيحيين بتهم تتعلق بالتجسس، كما هدمت العديد من الكنائس، بالإضافة إلى عدد من الكنائس الأخرى تنتظر في قائمة رسمية للهدم.

كما أكد التقرير بأن في المناطق التي تشهد نزاعًا مستمرًا، يتعرض المسيحيون للهجمات دون تمييز، ففي الفترة المشمولة بالتقرير، أغلقت الحكومة أكثر من 20 كنيسة، وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن ثلاثة مسيحيين، على الرغم من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة.

وبسبب اضطهادها للمسيحيين، فضلا عن انتهاك حقوق إنسانية أخرى، فإن الخارجية الأمريكية تصنف السودان كـ”دولة مبعث قلق خاص” منذ عام 1999؛ كما أوصت لجنة الحريات الدينية الدولية في تقريرها للعام الجاري 2017 بإبقاء السودان في ذات القائمة (دولة مبعث قلق خاص).

واحتل السودان المرتبة الرابعة لهذا العام 2018 على قائمة الدول التي تضطهد المسيحيين حول العالم ايضا، بحسب تقرير منظمة الأبواب المفتوحة لدعم المسيحيين.