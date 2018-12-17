كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار للبشير يتسبب في إلغاء جائزة عالمية بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصدرت ولاية شمال كردفان السودان، بيانًا اعلنت فيه الاعتذار رسميًا عن استضافة النسخة السادسة من فعاليات “جائزة تهارقا الدولية للسينما والفنون” الى أجل غير مسمى.
وياتي قرار الإلغاء قبيل 72 ساعة من انطلاقة الفعالية، التي كان من المقرر إقامتها في الفترة من “17 – 26” ديسمبر الجاري، وذلك انفاذًا لقرار رئاسي صادر عن البشير.
وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، مطلع ديسمبر الحالي، قرارًا جمهوريًا، قضى بإلغاء جميع مهرجانات التسوق والسياحة بالولايات.
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