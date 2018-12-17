ارتفاع حصيلة هجوم ستراسبورغ إلى خمس ضحايا

ارتفعت حصيلة ضحايا إطلاق النار في سوق عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، من أربعة قتلى إلى خمسة، مساء اليوم الأحد.

وأعلن مدعي عام باريس ريمي هيتز، أن شخصا خامسا أصيب في اعتداء ستراسبوغ قد قضى متأثرا بجراحه لتصل بذلك حصيلة القتلى إلى خمسة و 11 مصابا، لا يزال العديد منهم في حالة الخطر الشديد.

وفي ذات السياق، أوضحت وسائل إعلام فرنسية أن الضحية، ويعرف باسم بارتك يبلغ من العمر 35 عاما، كان في حالة غيبوبة شديدة.

وكان شريف شيخات المشتبه به في تنفيذ الاعتداء على سوق الميلاد في ستراسبورغ قد صوب سلاحه نحو بارتك، وأطلق عليه رصاصة في الرأس حين كان يوجد رفقة صحفي إيطالي شاب قضى هو الآخر قبل يومين.

و استمرت مطاردة المشتبه به طيلة يومين كاملين إلى أن أطلقت الشرطة الفرنسية النار الثلاثاء الماضي ما أدى لمقتله.

وقد أعلن مدعي عام باريس أنه تم وضع 7 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي منهم أربعة من أفراد عائلة المشتبه، به لكن السلطات أفرجت عنهم فيما بقي ثلاثة آخرون من محيط شيخات حتى الساعة رهن الاعتقال.