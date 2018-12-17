في خطوة “مستفزة”.. الاتحاد العربي يبتر خريطة المغرب ويقسمها لثلاثة أجزاء – صورة

في خطوة لا تُعرف خلفياتها، وضع الاتحاد العربي لكرة القدم، على موقعه الرسمي على الأنترنيت، خريطة للعالم العربي، يعرض من خلالها الاندية الثمانية التي تأهلت إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية البطلة “كأس زايد”، مع خريطة المغرب مبتورة.

وإذا كانت بعض “التجمعات” والدول تضم خريطة المغرب مبتورة لغرض “مقصود” أو مجرد خطأ “دون خلفيات”، فإن الاتحاد العربي لم يكتفي فقط بتقسيم خريطة المغرب إلى نصفين، نصف وشمالي وآخر للصحراء المغربية، بل قسمه إلى ثلاثة أجزاء، كما يمكنكم أن تشاهدوا في هذه الصورة:

ومن المنتظر أن تقوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أحد أعضاء الاتحاد العربي، بمراسلة المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يقوده السعودي تركي آل الشيخ، من أجل توضيح هذه الخريطة، التي تمس الوحدة الترابية للمملكة.