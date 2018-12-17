الاحتلال ومستوطنون يعتدون بالضفّة: إصاباتٌ وإغلاقُ حواجز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب، مساء يوم الأحد، عدد من الفلسطينيين، إثر اعتداءات الاحتلال، واعتداءات مستوطنين في عدد من بلدات الضفة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

إصابات بالاختناق بمواجهاتٍ في بيت لحم

وأُصيب، عدد من المواطنين، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات تابعة لجيش الاحتلال، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وتركّزت المواجهات في حارة ’دار موسى’ ومحيط البوابة، وأطلق جنود الاحتلال خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المُدمع، عولجوا جميعهم ميدانيا.

إصابةُ شاب جراء استهداف مركبة في سلواد

وفي سلواد، أُصيب شاب، مساء الأحد، جراء استهداف جنود الاحتلال مركبة شمال شرق مدينة رام الله.

ونقلت "وفا" عن مراسلها قوله إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز المقام على مدخل البلدة الغربي، أطلقوا نيرانهم صوب مركبة، ما أدى لإصابة شاب بشظايا رصاص، وُصفت إصابته بالطفيفة، كما أطلقوا النار صوب مركبة إسعاف".

واستهدف جنود الاحتلال أي مركبة كانت تقترب من الحاجز لمسافة 400 متر تقريبا.

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين غرب نابلس

وهاجم مستوطنون، مساء الأحد، مركبات المواطنين على طريق نابلس طولكرم.

ونقلت "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله إن المستوطنين انتشروا غرب بلدة دير شرف، غرب نابلس، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ومارسوا أعمال عربدة.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على دوار دير شرف وأعاقت حركة المرور.

إغلاقُ مدخلي مخيم الفوار ودورا الشرقي وتشديدُ إجراءات شرق الخليل

وأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مدخلي مخيم الفوار ودورا بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها التعسفية شرق الخليل.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل دورا الشرقي، الرابط بشارع بئر السبع بالبوابات الحديدية، ومنعت حركة تنقل المواطنين والمركبات بالمكان، وشددت من إجراءاتها التعسفية شرق الخليل، وعرقلت حركة التنقل على مداخل بني نعيم، وسعير الغربي، ومدخل الخليل الشرقي "بيت عينون"، وحلحول، وبيت أمر، ومخيم العروب.

إغلاقُ حاجز قلنديا

وأغلقت قوات الاحتلال، مساء الأحد، حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة في كلا الاتجاهين عقب مواجهات اندلعت في المكان، ما تسبب بأزمة خانقة.