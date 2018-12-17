من غير مناسبة.. الهدايا تجدد علاقتك بشريكتك القوس

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تقدر امرأة القوس الخروجات الممتعة التي تزيد من روحها الطفولية وحريتها المعروفة بها، وإذا كنت تفكر في هدية بسيطة تسعدها رافقها إلى حديقة ترفيهية مليئة بالطاقة والحيوية.
تحرير:فيروز ياسر ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ ص
الهدايا لامرأة القوس شيء مميز للغاية يجعلها تقوي علاقتها بشريكها خاصة وإن كانت تعكس شخصيتها، فشخصية أنثى القوس المرحة والمحبة والومانسية المخبئة تحتاج إلى هدايا خارجة عن المألوف تماما، وأنت لست في حاجة إلى مناسبة ما أو عيد ميلادها لتقديم هدية لشريكتك بل جدد حبك من وقت لآخر بمفاجأت بسيطة تزيد من الرومانسية وتقوي العلاقة، وإذا كنت تعرف أسرار شخصية شريكتك، سيكون من السهل اختيار الهدية دون تفكير طويل وبذل مجهود كبير، لذا إليك بعض الأفكار التي تساعدك حسبما ذكرها موقع Futurescopes.
- خروجة مميزة تقدر امرأة القوس الخروجات الممتعة التي تزيد من روحها الطفولية وحريتها المعروفة بها، وإذا كنت تفكر في هدية بسيطة تسعدها رافقها إلى أماكن للرقص أو حديقة ترفيهية، فهذه الأماكن مليئة بالطاقة والحيوية التي تحتاجها، كما أنها تحب اللعب وعند ذهابها إلى مدينة الملاهي سيكون هذا اليوم مختلف بالنسبة
تقدر امرأة القوس الخروجات الممتعة التي تزيد من روحها الطفولية وحريتها المعروفة بها، وإذا كنت تفكر في هدية بسيطة تسعدها رافقها إلى أماكن للرقص أو حديقة ترفيهية، فهذه الأماكن مليئة بالطاقة والحيوية التي تحتاجها، كما أنها تحب اللعب وعند ذهابها إلى مدينة الملاهي سيكون هذا اليوم مختلف بالنسبة لها، ولكن ضع في اعتبارك الحالة المزاجية لزوجتك القوس، فإذا كانت مصابة بالاكتئاب أو "مش في المود" فلن تتفاعل كثيرا في هذا الموعد المجنون والمختلف، وسيظهر عليها أنها لا تهتم بما فعلته لها.- اهدائها كتاب مفضل
على الرغم من حب برج القوس للمتعة لكن لديهم جانب فلسفي ملحوظ، عقل شريكتك أو زوجتك لديه قدرة تفكير بعيدة، وعلى الرغم من حبها الدائم للترفيه لكنها تخصص وقتا للقراءة، إذن الكتب هدية رائعة لها تجذب انتباهها، وبالإضافة إلى هدايا الكتب، يمكنك أيضًا الترتيب لحضور سلسلة محاضرات من قبل مفكر أو كاتب معروف جيدًا أو ربما أخذها لحضور ورشة عمل حول الأفكار والمبادرات التقدمية، قد يكون هذا الأمر عميق للغاية لكنه يسعدها كثيرا.. اقرأ أيضا: فقدان الحرية.. الصراع الأبدي لبرج القوس.- رحلة إلى الجبال والمخيمات
تعتبر رياضة المشي لمسافات طويلة في الجبال والتخييم تحت النجوم من أكثر التجارب رومانسية التي يمكنك أن تهدّيها لشريكتك القوس، هذا باالإضافة إلى الأحداث الرياضية، لذا عند تفكيرك في تقديم هدية مختلفة لزوجتك اسأل عن فريق كرة القدم المفضل لديها ثم اذهب لشراء تذاكر الماتش، وإذا كانت تفضل رياضات الغطس والقفز بالحبال وتسلق الصخور فهذا الأمر يسعدها حقا، فكل ما تحتاجه امرأة القوس عيش اللحظة والدخول في مغامرات لا نهاية لها، صدقني هذه الهدية من أكثر الهدايا جاذبية بالنسبة لها وتخرج أجمل ما فيها من طاقة وتفاؤل.. يهمك أن تعرف الأغاني التي تناسب برج القوس.- رحلة بحرية قصيرة
أسهل طريقة لارضاء امراة القوس هو أن تهدي لها اجازة، إذا وفرت لها رحلة بحرية قصيرة على البخت أو الذهاب في مكان معزل به بحر ستحضر حقائبها سريعا وتذهب معك، وبعد قضاء هذا اليوم الممتع يمكنك في مرة أخرى البحث عن أشياء أكثر عملية مثل الكتب الإرشادية إلى مكان إجازتها التالية أو كتاب ترجمة العبارات شائعة الاستخدام إلى اللغة الإنجليزية، كما يمكن للكاميرات الرقمية وكاميرات تكبير العدسات وحوامل ثلاثية القوائم وغيرها من الملحقات أن تكون هدايا رائعة لشريكتك القوس، فنظرا لطبيعتها المغامرة فإنها محبة للتصوير.. اعرف العلاقة بين القوس والسرطان.. اختلافات وتنازلات كثيرة
- عطر يعبر عن شخصيتهاإذا كنت ترغب في جعل هديتك أكثر رومانسية، فابحث عن عطر يعبر عن الشخصية المليئة بالحيوية والممتعة لامرأة القوس، وفي الغالب عطور الفواكه أكثر ما تناسبها، حيث إنها شخصية منتعشة، كما أن عطور الأخشاب تضيف لشريكتك القوس لمسات أنثوية تليق بشخصيتها تماما.. يهمك أن تعرف وظائف تناسب برج القوس.
لا تنتظر مناسبة لإهداء شريكتك القوس ما تحبه، بل اصنع يوما مميزا لها وقت الحاجة إليه.
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