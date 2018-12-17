انت الان تتابع من غير مناسبة.. الهدايا تجدد علاقتك بشريكتك القوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تقدر امرأة القوس الخروجات الممتعة التي تزيد من روحها الطفولية وحريتها المعروفة بها، وإذا كنت تفكر في هدية بسيطة تسعدها رافقها إلى حديقة ترفيهية مليئة بالطاقة والحيوية.

تحرير:فيروز ياسر ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ ص

الهدايا لامرأة القوس شيء مميز للغاية يجعلها تقوي علاقتها بشريكها خاصة وإن كانت تعكس شخصيتها، فشخصية أنثى القوس المرحة والمحبة والومانسية المخبئة تحتاج إلى هدايا خارجة عن المألوف تماما، وأنت لست في حاجة إلى مناسبة ما أو عيد ميلادها لتقديم هدية لشريكتك بل جدد حبك من وقت لآخر بمفاجأت بسيطة تزيد من الرومانسية وتقوي العلاقة، وإذا كنت تعرف أسرار شخصية شريكتك، سيكون من السهل اختيار الهدية دون تفكير طويل وبذل مجهود كبير، لذا إليك بعض الأفكار التي تساعدك حسبما ذكرها موقع Futurescopes.

- خروجة مميزة تقدر امرأة القوس الخروجات الممتعة التي تزيد من روحها الطفولية وحريتها المعروفة بها، وإذا كنت تفكر في هدية بسيطة تسعدها رافقها إلى أماكن للرقص أو حديقة ترفيهية، فهذه الأماكن مليئة بالطاقة والحيوية التي تحتاجها، كما أنها تحب اللعب وعند ذهابها إلى مدينة الملاهي سيكون هذا اليوم مختلف بالنسبة