انت الان تتابع أوغلو: ترامب أبلغنا أنه يعمل على تسليم جولن لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤١ م

فجر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مفاجأة كبيرة، إذ كشف عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعمل على قضية تسليم رجل الدين التركي المعارض فتح الله جولن لأنقرة. وقال وزير خارجية تركيا، خلال مشاركته في "منتدى الدوحة"، إن الرئيس الأمريكي أبلغ "أردوغان" خلال قمة "مجموعة الـ20" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، عزمه تسليم جولن لتركيا وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: "لكن علينا أن نرى خطوات فعلية".

ويعتبر الرئيس التركي، جولن "إرهابيا"، كما يتهمه بانه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة عليه عام 2016، وقد طالبت تركيا واشنطن مرارا بالإفراج عن رجل الدين المعارض دون جدوى.واكد وزير الخارجية التركي أن هناك قضايا أكبر من قضية جولن تختلف عليها أنقرة وواشنطن، ولعل أبرزها دعم أمريكا للفصائل المسلحة الكردية