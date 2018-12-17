معارضة قطرية لأمريكا: هل تعلمون عن مؤسسة الشيخ ثاني وتعاعدها لتوريد أعضاء بشرية؟

الخليج 365 - لندن

وجهت المعارضة القطرية منى سيف السليطي تساؤلاً للولايات المتحدة الامريكية بشأن دعم مؤسسة قطرية لمجموعات مسلحة في سوريا وليبيا وتعاقدها لتوريد اعضاء بشرية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه تعليقاً على اعلان قطر عن التصديق على مذكرة تفاهم بين قطر وامريكان بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .

وقال السليطي "يا تري حكومه الولايات المتحده على علم بمؤسسة .. الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات القطرية . راف وتعاقد المؤسسة مع جبهه النصره وسرايا القدس في سوريا وليبيا لتوريد اعضاء بشرية لجهات داخل امريكا وبريطانيا وايطاليا ولا لا ".

وكان وكالة الانباء القطرية قالت إن الامير أصدر ر المرسوم رقم (61)لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بمدينة واشنطن بتاريخ 30 / 1 / 2018 المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68)من الدستور.