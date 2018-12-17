شبح السترات الصفراء يلاحق أردوغان ويدفعه لحملة استباقية.. فيديو

الخليج 365 - تركيا
يبدو أن السترات الصفراء لن تكون بعيدة عن حكومة رجب طيب أردوغان في ظل المعاناة المتزايدة واتساع رقعة النقمة من سياسات الحكومة التركية وأعمال القمع التي تنتهجهها.
وفي السياق، أطلقت الحكومة التركية مسحاً إحصائياً لمبيعات السترات الصفراء، للتأكد من مبيعاتها بالتوازي مع الاحتجاجات في فرنسا لأصحاب السترات الصفراء والدعوات لاحتجاجات مماثلة في تركيا.
وتركز المسح على منطقة محمود باشا في مدينة إسطنبول، التي تكتظ بورشات ومحلات الملابس في تركيا، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية، اليوم الأحد.
ومسحت وزارة الداخلية هذه المحلات حسب الصحيفة للتأكد من حجم إنتاج ومبيعات السترات الصفراء، بعد الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات احتجاجية، للسترات الصفراء في تركيا.
ونفا مسؤولو وزارة الداخلية التركية، ارتفاع إنتاج أومبيعات السترات الصفراء في تركيا، في تقرير رُفع لوزير الداخلية سليمان سويلو.
آلاف الأشخاص يتظاهرون في #ديار_بكر جنوب شرق #تركيا، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وسط إشادات بمتظاهري “#السترات_الصفراء” في #فرنسا#إرم_نيوزhttps://t.co/YMRlCJY3RG pic.twitter.com/VudjWAP5sp— إرم نيوز (@EremNews) December 16, 2018
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