للمرة الأولى منذ سنوات.. البشير يصل دمشق في زيارة مفاجئة

الخليج 365 - دمشق

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق مساء (الأحد)، في أول زيارة لزعيم عربي منذ اندلاع الأزمة السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام النظام.

وأظهرت صور رسمية رئيس النظام السوري بشار الأسد لدى استقباله البشير في المطار.

وتعد زيارة البشير هي الأولى من نوعها وجاءت مصادفة في ظل الموقف الذي تتبناه العديد من الدول العربية ضد نظام الأسد.

ولاقت زيارة البشير إلى سوريا تعليقات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الكاتب السعودي عضوان الأحمري: التلميحات والتصريحات أن عمر البشير لن يكون الرئيس العربي الوحيد الذي سيزور دمشق ويصافح نظام الأسد. ويبدو أن الاتجاه الاقليمي القبول ببشار، ولو لعام أو عامين. وبعدها، يقرر السوريون من يحكمهم.