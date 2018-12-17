شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب "الصحة" بزيادة ميزانية تطوير مستشفى العياط المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، طلبا إلى وزيرة الصحة بضرورة زيادة الدعم المالى لمستشفى العياط المركزى، خاصة فى ظل استمرار إنشاء المبنى الجديد بالمستشفى بعد أن تم نقل المرضى من المبانى القديمة إلى مبنى ثالث وهو ما أحدث حالة تكدس للمرضى.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بالحملة التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشرف عليها وزير الصحة، الدكتورة هالة زايد للكشف عن 100 مليون مصرى للعلاج من فيروس سى، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستكتب بحروف من نور للرئيس السيسى وقراراته التى تهدف لخدمة المواطن المصرى.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام من وزارة الصحة للمستشفيات المركزية، موضحا أن مستشفى العياط المركزى مخصص لها 30 مليون جنيه للتطوير، مطالبا بزيادة هذه الميزانية كى يمكن شراء الأجهزة الطبية اللازمة.