التظاهرات تضرب بلجيكا.. خروج الآلاف في بروكسل ضد اتفاق الهجرة

كتبت: شرين طه

خرج الآلاف في العاصمة البلجيكية، بروكسل، في مظاهرات مناهضة لاتفاق الهجرة الذي تدعمه الأمم المتحدة، وجرى التوقيع عليه في مدينة مراكش المغربية الأسبوع الماضي.

وكانت الأحزاب اليمينية في البلاد قد دعت لتلك المظاهرات التي جرت بالقرب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية، وسط مخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة تدفق المهاجرين.

وأطلق عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع ورشاشات المياه، بعد حصول اشتباكات. وقد شارك نحو 5500 شخص في المظاهرات.

وبالمقابل، خرجت مظاهرات مضادة نظمتها الجماعات اليسارية والجمعيات الخيرية في وسط المدينة، شارك فيها نحو 1000 شخص.

وقد انسحب حزب "التحالف الفلمنكي الجديد" اليميني، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في بلجيكا، من الحكومة يوم الأحد الماضي احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بتوقيع الاتفاق.