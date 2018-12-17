سمير الجسر: ما شاهدته في مستشفى طرابلس الحكومي مدعاة للفخر

أكد النائب ​سمير الجسر​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أنني سعدت اليوم بزيارتي لجناح فحص ومعالجة مرضى ​السرطان​ في مستشفى ​طرابلس​ الحكومي، بعد ان فاتني حفل افتتاحه بسبب انشغالي في انجاز ​قانون التجارة​، وان ما شاهدته من مبنى وتجهيزات مدعاة للفخر، يعيد لطرابلس دورها في ان تكون مقصدا للعلاج على ارقى مستوى من التقنيات والخدمات".

ولفت الى أن "انجاز القسم الخاص لفحص وعلاج مرضى السرطان في ​المستشفى الحكومي​ في طرابلس، هو وليد رؤية ومبادرة وإخلاص، وكذلك وليد تعاون بين مجلس إدارة برئاسة الأصيل الدكتور فواز حلاب، وبين المدير الاستاذ ​ناصر عدرة​، تعاون مبني على تقوى الله وتقديم مصلحة الناس واهل المدينة على اي اعتبار".

وأشار الى أنه "كان لي زيارة تفقدية الى منطقتي ​الريفا​ والشعراني في القبة، تفقدت خلالها الابنية المتضررة من الاحداث الاخيرة والتي لم يشملها الترميم، لمتابعة الملف مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والهيئة العليا للاغاثة التي وعد أمينها العام اللواء محمد خير بإرسال فريق خاص للكشف وتحديد قيمة الترميم".