حفل موسيقي ميلادي في صور أحيته فرقة إيل فولو الإيطالية

نظمت ​وزارة الدفاع الايطالية​، بالتعاون مع ​اتحاد بلديات قضاء صور​ و​بلدية صور​، حفلا موسيقيا لمناسبة ​عيد الميلاد​، أحيته الفرقة الايطالية العالمية "إيل فولو"، على مسرح باسل الأسد الثقافي في صور، حضره قائد قطاع الغربي ل​قوات اليونيفيل​ الجنرال ديوداتو ابانيارا، قائمقام صور ​محمد جفال​، الملحق العسكري في السفارة الايطالية العقيد ماسيمليانو سافرزا، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور رئيس بلدية صور ​حسن دبوق​ ونائبه ​صلاح صبراوي​، قنصل ايطاليا احمد سقلاوي، المطران ميخائيل ابرص، قائد الكتيبة الايطالية في اليونيفيل العميد جاكومو جناتاسيو، نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون الفنان نعمة بدوي، رئيس مدرسة قدموس الأب جان يونس، وحشد من ضباط وجنود الكتيبة الايطالية والجيش اللبناني.

بدأ الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والايطالي، ثم ألقت كلمة بلدية صور الدكتورة رندا أبو صالح، التي تحدثت عن "أهمية الفنون الراقية وتأثيرها الإيجابي على المجتمعات كافة حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من الثقافة العامة". وأشادت ب"التعاون والعلاقات المميزة والصداقات المتينة بين البلدية وكتائب القوات الدولية، لا سيما الكتيبة الإيطالية التي لها مكانة في قلوبنا". وشكرت "وزارة الدفاع الإيطالية وفرقة ايطاليا الشهيرة وكل من ساهم في انجاح هذا النشاط".

وشكر الجنرال ابانيارا رئيس بلدية صور وللمجلس البلدي "على التعاون"، مؤكدا "العلاقات الطيبة بين قوات اليونيفيل والكتائب الدولية في اليونيفيل والسكان المحليين".

وبعدما تبادل ابانيارا ودبوق هديتين رمزيتين، قدمت الفرقة الايطالية أغاني من وحي الميلاد وأغاني إيطالية.