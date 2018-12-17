الرئيس السوري يستقبل معاون وزير الخارجية الإيراني

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري والوفد المرافق له، حيث أشاد الأسد بالجهود "التي بذلتها إيران من أجل الوصول الى تشكيل لجنة مناقشة الدستور بالرغم من العقبات الكبيرة التي وضعتها الدول الداعمة للمجموعات المسلحة".
ولفتت الرئاسة السورية إلى أن أنصاري وضع الأسد في صورة الاستعدادات لعقد اجتماع الدول الضامنة حول سوريا، المزمع عقده في اليومين المقبلين في جنيف، خاصة بعد الاتفاق على الشكل النهائي للجنة، وأكد حرص بلاده على مواصلة التشاور والتنسيق مع الحكومة السورية التي أبدت قدراً كبيراً من المرونة بغية تحقيق إمكانية التوصل الى هذا الاتفاق.
وأكد الأسد أهمية الجهود التي تبذلها الدول الحليفة والصديقة لسوريا، وبالأخص إيران وروسيا، لوقف تدخلات بعض الدول الغربية في المسار السياسي، وتكريس قيام عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
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