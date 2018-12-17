الرئيس السوري يستقبل معاون وزير الخارجية الإيراني

استقبل الرئيس السوري ​بشار الأسد​ معاون وزير الخارجية ال​إيران​ي للشؤون السياسية الخاصة ​حسين جابري أنصاري​ والوفد المرافق له، حيث أشاد الأسد بالجهود "التي بذلتها إيران من أجل الوصول الى تشكيل لجنة مناقشة الدستور بالرغم من العقبات الكبيرة التي وضعتها الدول الداعمة للمجموعات المسلحة".

ولفتت ​الرئاسة السورية​ إلى أن أنصاري وضع الأسد في صورة الاستعدادات لعقد اجتماع الدول الضامنة حول ​سوريا​، المزمع عقده في اليومين المقبلين في جنيف، خاصة بعد الاتفاق على الشكل النهائي للجنة، وأكد حرص بلاده على مواصلة التشاور والتنسيق مع ​الحكومة السورية​ التي أبدت قدراً كبيراً من المرونة بغية تحقيق إمكانية التوصل الى هذا الاتفاق.

وأكد الأسد أهمية الجهود التي تبذلها الدول الحليفة والصديقة لسوريا، وبالأخص إيران و​روسيا​، لوقف تدخلات بعض الدول الغربية في المسار السياسي، وتكريس قيام عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.