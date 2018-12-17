بعد 3 ليالي.. "الحماية المدنية" تصل إلى فوهة بئر "أم عسل" النفطي المشتعل

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد :

قال مصدر أمني بجنوب سيناء إن العمل مازال جاريًا في إخماد حريق بئر بترول "أم عسل" حتى الآن، مشيرًا إلى أن عملية إخماد الحريق أوشكت على الانتهاء حيث لم تعد تظهر سوى ألسنة نار بسيطة .

أعلن المصدر أن رجال الحماية المدنية استطاعوا الوصول إلى فوهة البئر، وإخراج جميع المعدات المشتعلة، وقاموا بوضع رغاوي وسواتر ترابية حول فتحة البئر لتهدئة النيران، كما تمكنوا من إغلاق جزء كبير من فتحة البئر.

وتوقّع المصدر انتهاء أعمال الإطفاء غدًا بعد السيطرة على الوضع كاملًا.