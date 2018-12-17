إحباط تهريب أدوات ومستحضرات تجميل بمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت جمارك برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، محاولة راكب تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد.

اشتبه رجال الجمارك في الراكب "ع.ع.ج" أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط العربية رقم 104 القادمة من برماجو حيث تلاحظ من فحص جواز السفر كثرة التردد وقصر الفترة.

بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى وفحصها ذاتيا تأكد صحة الاشتباه، وتبين وجود 265 عبوة مستحضرات تجميل مخبأة بين طيات الملابس.

قرر محمود فرغلي، مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات التي تبلغ قيمة التعويضات عنها 57 ألف و900 جنيه، وتحرير محضر ضبط رقم 69 لسنة 2018.