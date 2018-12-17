لأول مرة في جنوب سيناء.. دار مسنين لغير القادرين من الجنسين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد :
قالت منى سامي، مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إنه جرى إنشاء دار لرعاية كبار السن وغير القادرين "مسنين" بمدينة طور سيناء، لأول مرة في تاريخ المحافظة.
وأوضحت أن دار الرعاية عبارة عن فيلا مكونة من طابقين بمنطقة أرض الجمعية على مساحة 300 متر مربع، وبها حديقة، وجرى تخصيص طابق للرجال وآخر للسيدات.
وأعلنت "سالم" استعداد الدار لاستقبال أي حالات مع توفير كل سبل الرعاية لهم.
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