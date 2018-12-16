البشير يلتقي الأسد في أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ 2011

أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، زيارة غير معلنة إلى دمشق، وفق مصادر سياسية سودانية مطلعة.



وقالت المصادر، للأناضول، إن البشير أجرى زيارة خاطفة لسوريا في طريق عودته للخرطوم من جولة خارجية، دون تقديم تفاصيل أخرى.



وبينما لم تعلن الخرطوم رسميا عن الزيارة حتى الساعة (20:50 ت.غ)، دعت الرئاسة السودانية الصحفيين لتغطية عودة الرئيس السوداني من زيارة خارجية "سرية"، حسب الدعوة التى وزعت على الصحفيين.



وأفادت الدعوة بأن هناك تصريحات مهمة، من دون تفاصيل.



يأتي ذلك بينما نقلت وكالة أنباء النظام السوري إن رئيس النظام بشار الأسد استقبل، ظهر اليوم، الرئيس البشير، وبثت صور للاستقبال.



وقالت الوكالة أن الرئيسان توجها بعدها إلى قصر الشعب في دمشق؛ حيث "عقدا جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة".



وأضافت أن "الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم ايجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية -العربية بما يخدم مصلحة الشعب العربي"، وفق الوكالة.



وهذه هي أول زيارة لرئيس عربي إلى دمشق منذ اندلاع الثورة السورية، قبل نحو 8 سنوات.

*الأناضول