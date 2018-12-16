بالفيديو : (خيط) حسين الصادق يسيطر على العواد أحمودي في حفل منتزه الرند

كشف عازف العود الشهير عوض أحمودي مدي تأثره بأداء الفنان الشاب حسين الصادق مؤكدا اعجابه به حيث ذكر خلال الحفل الذي صاحبه فيه بالعزف على آلة العود بمنتزه الرند – ذكر قائلا :(عادة كونو اغني مع حسين يكون عندي خيط ) وأردف قائلا :(وهسي خيطي جاء) .

وكان الفنان حسين الصادق قد قدم حفله بالرند بالعود فقط مؤديا العديد من الأغنيات وسط احتفاء واعجاب الجمهور الذي احتشد بالمنتزه متجاوبا مع الاداء والعزف الذي برع فيه العواد أحمودي بجانب مشاركة عدد من المتابعين وصلاته الغنائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)