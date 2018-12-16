هيومن رايتس تفضح قمع أردوغان لمواطنيه

الرئيس التركي رجب طيب اردوغانوكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: تركيا.. الأولى عالميا في القمع.
وتناول الفيديو التقارير الإعلامية التي فضحت قمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحويله
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، أن تركيا هي أول دولة في العالم من
وأوضح التقرير أنه وفي خلال عامين فقط، تم فصل 110 مواطن تركي عن العمل، وبلغ عدد المحتجزين احتياطيا 50 ألف شخص، من بينهم مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا.
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