هيومن رايتس تفضح قمع أردوغان لمواطنيه

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: تركيا.. الأولى عالميا في القمع.

وتناول الفيديو التقارير الإعلامية التي فضحت قمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحويله

البلاد لديكتاتورية مطلقة.وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، أن تركيا هي أول دولة في العالم منحيث سجن الصحفيين والإعلاميين.وأوضح التقرير أنه وفي خلال عامين فقط، تم فصل 110 مواطن تركي عن العمل، وبلغ عدد المحتجزين احتياطيا 50 ألف شخص، من بينهم مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا.