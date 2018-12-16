الرئيس السوداني عمر البشير يزور سوريا ويلتقي بالرئيس بشار الأسد

قام الرئيس السوداني عمر البشير ، يوم الأحد، بزيارة لجمهورية سوريا حيث إستقبله الرئيس السوري بشار الأسد في مطار دمشق الدولي.

وبحسب ما قرأ محرر أخبار الخليج 365 في صفحة الرئاسة السورية، توجه الرئيسان إلى قصر الشعب حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)