بالفيديو : رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحتفون بتسجيل نادر للموسيقار محمد الأمين ويعتبرونه حلماً تحقق

احتفى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو يحتوي على تسجيل صوتي لأغنية الموسيقار الكبير محمد الأمين (زاد الشجون) وهو يقدمها بآلة العود فقط معتبرين أن التسجيل يعتبر من التسجيلات النادرة التي بحثوا عنها كثيراً .

وفي السياق كتب أحد المتابعين كاشفاً عن بحثه الطويل لمثل هذا التسجيل حيث قال :(لي فتره طويلة بفتش تسجيل بالعود ما لاقي تسلم يا مانديلا) بينما اعتبره معلق آخر بأن نشر التسجيل بمثابة حلم تحقق له حيث كتب قائلاً: (أخيراً الحلم أصبح حقيقة والله …. تسلم كتتتييير يا صاحبي العزيز و الغالي و البرف إيهاب .. ربنا يديك لما يرضيك) وقال معلق آخر معجباً بالتسجيل (كلام عجيييب عود ود الأمين كأنه اوركسترا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)