بالفيديو : الإفريقي يتجاوز عقبة الهلال ذهاباً

حقق النادي الإفريقي التونسي الفوز أمام ضيفه الهلال السوداني 3-1 اليوم الأحد في ذهاب دور ما قبل المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب (بين سبورت) فقد أخذ الهلال السوداني الأسبقية في الدقيقة 18 بواسطة اللاعب محمد موسى الضي ثم أدرك الإفريقي التعادل بركلة جزاء نفذها ياسين الشماخي بنجاح (21).

وفي الشوط الثاني، تمكن النادي الإفريقي من تسجيل هدفين دوّنهما بلال الخفيفي (60) وأسامة الدراجي (91).

الحرطوم (أخبار الخليج 365).