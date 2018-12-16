بالفيديو : ليفربول يسحق مانشستر يونايتد بثلاثية

حقق نادي ليفربول الإنجليزي انتصاراً ثميناً على حساب مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي أُقيمت بينما على ملعب أنفيلد في قمة الجولة السابعة عشر ببطولة البريميرليج.

وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما حيث تقدم الريدز أولاً بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 24 قبل أن يسجل مانشستر يونايتد هدف التعادل عن طريق جيسي لينجارد في الدقيقة 33.

وبحسب موقع ( هاي كوره) في الشوط الثاني أضاف البديل شاكيري الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 73 قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 80 وينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

بهذا يستعيد ليفربول ريادة جدول الترتيب مرةً أخرى برصيد 45 نقطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)