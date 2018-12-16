دقدق يدعو الإعلام لتنوير المواطن بــ”القوانين”

أكد وزير الدولة بوزارة العدل، محمود أبكر دقدق، أهمية نشر الثقافة القانونية، وعكس القوانين عبر وسائل الإعلام لتنوير المواطن، مُشدداً على ضرورة التدريب وتعزيز القدرات في جميع مراحل الحياة ودوره في تطوير الأداء.

وأشار دقدق خلال مخاطبته الأحد، الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة التدريب بالوزارة بعنوان “التمويل المصرفي وفض المنازعات المصرفية” بحضور ممثلي الإدارات القانونية ببنك السودان وممثلي بعض المصارف، أشار إلى أهمية تنظيم هذه الدورة في الوقت الراهن.

ونوه بأن التدريب وبناء القدرات من أولويات الوزارة وقال إن الوزارة تعمل على التواصل والتنسيق لبحث فرص التدريب داخلياً وخارجياً.

من جانبها أوضحت، مديرة إدارة التدريب،بحسب الشروق – أن الإدارة قامت بتنظيم العديد من البرامج التدريبية، كما قامت بتقديم عدد من البرامج، مبينة أن التدريب يسير وفقاً لقانون تنظيم وزارة العدل.

وتناولت الورشة ورقة بعنوان “وسائل التمويل المصرفي” قدمها محمد بشير عبدالقادر، المراقب الشرعي لبنك الخليج، تناول من خلالها الفرق بين النظام الربوي والإسلامي ومضار الربا، إضافة إلى التشريع الإسلامي والأحكام المتعلقة بالأموال وإحكام تنظيم المعاملات و الضوابط الشرعية للاستثمار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)