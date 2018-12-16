وداد يعقوب: نأمل في مشاريع تمويل لصغار المنتجين بـ”القرض الحسن”

أعربت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية، وداد يعقوب، عن أملها في قيام مشاريع تمويل لصغار المنتجين بالقرض الحسن وفق ضمانات من بنك السودان، مشيدة بدورهم الفاعل في دفع حركة الاقتصاد بالبلاد.

وبحثت الوزيرة الأربعاء، خلال اللقاء مع السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، مجالات العمل المشترك وتعزيز الجهود لتوقيع مذكرة تفاهم لدفع العمل الاجتماعي بالبلاد، وأشادت بالعلاقات المتميزة بين البلدين.

واستعرضت جهود وزارتها والمبادرات والأفكار العديدة من المشروعات الاجتماعية، ولا سيما مشروعات التمويل الأصغر والقرض الحسن لتمويل صغار المنتجين، بجانب المشروع القومي لإيواء وإطعام الطلاب في الداخليات بالمحليات الأشد فقراً.

وأشارت الوزيرة إلى الدور الكبير لمؤسسات التمويل الأصغر بالبلاد والدور الكبير والفاعل، الذي قام به بنك الأسرة بتمويله لـ750 ألف عميل ونيله للعديد من الجوائز الإقليمية والعالمية.

وأن نسبة التعثر فيه أقل من 1% في كل قطاعات التمويل الزراعية والحيوانية والخدمية والصناعية.

وأكدت بحسب شبكة الشروق – أهمية التمويل الأصغر في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد، مؤكدة على الخدمات المالية وغير المالية، كما أكدت أهمية مشروعات الرعاية الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية .

وأشاد السفير السعودي بما تم من مشروعات، مؤكداً دعمهم ومساندتهم لهذه المشروعات والمبادرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)