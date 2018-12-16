بدء الجمع القسري للسلاح بالنيل الأبيض

أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بولاية النيل الأبيض عن انتهاء فترة الجمع الطوعي وبداية مرحلة الجمع القسري للسلاح بجميع محليات الولاية بإشراف تام من اللجنة الفنية المكونة من جهاز الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية والمباحث الجنائية.

وأعلن والي النيل الأبيض في تصريحات صحفية عقب جولته يوم الأحد على معرض جمع السلاح الطوعي برئاسة الفرقة الثامنة عشر مشاة بكوستي، جاهزية الولاية لتدشين المرحلة الثانية لجمع السلاح وتقنين العربات غير المقننة، وقال إن اللجنة تعمل بصورة مستمرة طوال هذه الفترة للوقوف على كل المخالفات المتعلقة بالسلاح غير المشروع.

وأشار إلى أن الولاية قطعت شوطاً مقدراً في هذا الجانب، مبيناً أن المرحلة القادمة تنبني على عمليات التفتيش الدوري للأسلحة في القرى والمناطق والفرقان لضبط جميع الأسلحة غير المشروعة، وأبان والي النيل الأبيض أن اللجنة استطاعت أن تجمع في مرحلة الجمع الطوعي أكثر من 600 قطعة سلاح وعدداً كبيراً من الذخائر، مؤكداً أن اللجنة العليا لجمع السلاح عازمة على تجفيف كل المنابع والمواقع التي يوجد فيها السلاح غير المشروع.

وفي ذات السياق قال اللواء ركن ميرغني حسن عبد الرحمن قائد الفرقة الثامنة عشر مشاة بالولاية إن قيام معرض للسلاح الذي تم جمعه بالولاية قصد به إعلان مرحلة الجمع القسري للسلاح غير المشروع والتي تتبعها إجراءات قانونية، كاشفاً عن خطة اللجنة الموضوعة لهذه المرحلة عبر اللجنة المشتركة ما بين جهاز الأمن والقوات المسلحة والشرطة.

وأشاد بالإدارة الأهلية بالنيل الأبيض لإسهامها الواضح في عمليات الجمع الطوعي للسلاح في جميع المحليات، وأكد أن مرحلة الجمع القسري لا تستثنى أحداً عدا السلاح المرخص غير المربوط بالأجهزة الأمنية.

من جانبه أوضح اللواء عصام الدين علي عبد الله مدير شرطة الولاية مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح أن المرحلة الثانية التي تم إعلانها لجمع السلاح بالولاية ستكون حاسمة وسيتخذ من خلالها الإجراءات القانونية الأولية من خلال خطة تفتيش مزودة بالكلاب الشرطية لضبط الأسلحة العابرة، وتوقع مدير شرطة الولاية أن تنعكس هذه المرحلة إيجاباً على الولاية والولايات المجاورة لها.

بدوره ناشد العميد راض الله العباس مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحسب وكالة السودان للأنباء ناشد جميع المواطنين بتزويد اللجنة بجميع المعلومات التي تساعدها في إسناد عملها لإنجاح هذه المرحلة المهمة في عمليات جمع السلاح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)