كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير يصل دمشق في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء اليوم، دمشق، في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الأزمة السورية.
وأكد الرئيس السوري، بشار الأسد، ونظيره السوداني، أن أزمات المنطقة تسلتزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي.
وأشار البشير إلى أن سوريا دولة مواجهة وإضعافها يضعف القضايا العربية.
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