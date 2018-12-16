البشير يصل دمشق في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الأزمة

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وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء اليوم، دمشق،

في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الأزمة السورية.