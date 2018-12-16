كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر من 6 آلاف تركي يطلبون اللجوء إلى اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي الأِشهر الـ28 شهراً الأخيرة منذ المحاولة الانقلابية في يوليو 2016 وحتى نوفمبر من هذا العام تقدم 6404 أتراك بطلبات لجوء إلى اليونان.
وتقدم 1826 تركي بطلبات لجوء إلى اليونان في 2017، بعد بداية القمع ضد المعارضين والنواب البرلمانيين والصحافيين، وارتفع العدد بين يناير ونوفمبر 2018 إلى 4425 تركياً.
وللمقارنة بلغ عدد طلبات اللجوء إلى اليونان قبل البين عامي 2013 و2015 تقدم 100 تركي بطلبات لجوء إلى اليونان، بينما بلغت هذه المعدلات أرقاماً قياسية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
في عام 2013 تقدم 17 تركيا بطلب لجوء إلى اليونان، وفي 2014 ارتفع العدد إلى 41، ثم إلى 42 في 2015.
وفي عام الانقلاب أي 2016، كان العدد 189، قبل أن يرتفع قبل أن يبلغ ذروته في 2017 و2018 الجاري.
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