الجيش الليبي يحاصر آخر معاقل داعش في درنة

خاضت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، معارك عنيفة ضد تنظيم داعش الإرهابي، في آخر معاقله بمدينة درنة.

وانحصرت الاشتباكات في سوق المدينة القديمة، بعد هجوم مباغت بالأسلحة الخفيفة نتيجة قرب مواقع الوحدات العسكرية من أماكن الإرهابيين، وفق ما أورد موقع قناة "218" الليبية.

ونتج عن الاشتباكات، مقتل جندي من الكتيبة 303، وآخر من الكتيبة 276 مشاة بعد إصابة بطلقة قناص في الرأس، إضافة إلى إصابة جنديين آخرين من كتيبة طارق بن زياد.

ومن جهتها نعت الجماعات الإرهابية أحد عناصرها عبر حساباتها الإلكترونية، بعد مقتله في الاشتباكات.

وتعد هذه مواجهات الأعنف منذ شهر، بعد أن كانت الاشتباكات بشكل متقطع طيلة الفترة الماضية.