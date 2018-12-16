كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يحاصر آخر معاقل داعش في درنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانحصرت الاشتباكات في سوق المدينة القديمة، بعد هجوم مباغت بالأسلحة الخفيفة نتيجة قرب مواقع الوحدات العسكرية من أماكن الإرهابيين، وفق ما أورد موقع قناة "218" الليبية.
ونتج عن الاشتباكات، مقتل جندي من الكتيبة 303، وآخر من الكتيبة 276 مشاة بعد إصابة بطلقة قناص في الرأس، إضافة إلى إصابة جنديين آخرين من كتيبة طارق بن زياد.
ومن جهتها نعت الجماعات الإرهابية أحد عناصرها عبر حساباتها الإلكترونية، بعد مقتله في الاشتباكات.
وتعد هذه مواجهات الأعنف منذ شهر، بعد أن كانت الاشتباكات بشكل متقطع طيلة الفترة الماضية.
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