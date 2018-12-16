كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ستراسبورج الفرنسية إلى 5 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

النيابة الفرنسية، مساء اليوم الأحد، وفاة أحد المصابين بهجوم ستراسبورج، ما يرفع مجموع قتلى الهجوم إلى 5، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

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وقتل المسلح شريف شيكات، الخميس، بعد أن أطلق النار على الشرطة لتنتهي عملية ملاحقة استمرت يومين وشملت أكثر من 700 من أفراد الأ من.

ويذكر أن أعلن مكتب الادعاء في باريس، الجمعة، وفاة شخص رابع متأثرا بجروحه في أعقاب حادث إطلاق النار في سوق عيد الميلاد في ستراسبورج. وقال مسؤول في مكتب الادعاء إن الضحية "كان يقاوم من أجل البقاء".