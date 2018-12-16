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اليماني يدعو الانقلابيين الحوثيين للانسحاب الكامل من الحديدة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليماني يدعو الانقلابيين الحوثيين للانسحاب الكامل من الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، المبعوث الدولي مارتن جريفيث، إلى ضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل من الحديدة.
ونوه اليماني، خلال تصريحاته، مساء اليوم، بعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان اتفاق السويد وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب الحديدة وتهديد سكانها من جانب الحوثيين.

هذا وشددت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، على أهمية تنفيذ اتفاقات مشاورات السلام، التي عقدت في السويد، وإلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذها.

وجدد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، أثناء لقاءه في العاصمة الرياض، بسفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حرص الحكومة على الاستمرار في الانخراط بإيجابية في مساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.

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