اليماني يدعو الانقلابيين الحوثيين للانسحاب الكامل من الحديدة

هذا وشددت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، على أهمية تنفيذ اتفاقات مشاورات السلام، التي عقدت في السويد، وإلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذها.

وجدد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، أثناء لقاءه في العاصمة السعودية الرياض، بسفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حرص الحكومة على الاستمرار في الانخراط بإيجابية في مساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.