كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الدول العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف المالكي "ستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لمجلس الجامعة، يتضمن عدداً من التوصيات والاقتراحات تغطي التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل من الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، والموقف الأسترالي الأخير".
وأكد المالكي ثقة دولة فلسطين في دعم الجامعة العربية لمشروع هذا القرار، والخروج بآليات عمل تتناسب مع حجم التحديات المطروحة.
شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .