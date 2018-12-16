كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الدول العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت دولة فلسطين اليوم الأحد، للجامعة العربية بمذكرة لعقد اجتماع طاريء لمجلس الجامعة على مستوي المندوبين الدائمين بعد غد الثلاثاء، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي: "بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، تقدمت دولة فلسطين بطلب لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين لتدارس التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد شعبنا وقيادتنا، واستجابت الجامعة العربية لهذا الطلب".

وأضاف المالكي "ستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لمجلس الجامعة، يتضمن عدداً من التوصيات والاقتراحات تغطي التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل من الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، والموقف الأسترالي الأخير".